In Australien läuft Gerichtsverhandlung um Tennisstar Djokovic

Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Melbourne: In der australischen Stadt hat in der Nacht die Gerichtsverhandlung um Tennisstar Novak Djokovic begonnen. Der 34-Jährige will bei den Australian Open spielen, ihm war bei seiner Landung am Mittwoch aber die Einreise verweigert worden. Aus Sicht der Behörden konnte Djokovic nicht die nötigen Dokumente für eine medizinische Ausnahmegenehmigung vorlegen, um auch ohne Corona-Impfung einreisen zu dürfen. Seitdem sitzt er in einem Abschiebe-Hotel.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.01.2022 02:00 Uhr