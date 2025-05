In Augsburg wird an das Ende des 2.Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert

Landtag und Stadt Augsburg gedenken des Kriegsendes: Bei dem Festakt wies Landtagspräsidentin Aigner auf die Gefährdung der Demokratie in der heutigen Zeit hin. Es sei ungewiss, auf welche Seite sich die Waage an diesem Punkt der Geschichte neigen werde. Deshalb müsse jeder sein Gewicht in die Schale legen, um sie auf die Seite der Freiheit und der Demokratie und Menschlichkeit zu bewegen, so die CSU-Politikerin. Zuvor hatte es im Bundestag einen zentralen Festakt gegeben. Dabei kritisierte Bundespräsident Steinmeier den Wertebruch der USA. In seiner Rede sagte der Bundespräsident, dass sich ausgerechnet die Vereinigten Staaten, welche die internationale Nachkriegsordnung auf Basis des Völkerrechts maßgeblich mitgeschaffen und geprägt haben, von ihr abwenden, sei eine Erschütterung von ganz neuem Ausmaß.

