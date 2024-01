In Asylunterkunft in Bogen bricht Feuer aus

Bogen: In einer Asylunterkunft in der niederbayerischen Stadt ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brannte es im Fahrradabstellraum. Bewohner informierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf das Hauptgebäude übergriffen. Es entstand ein geringer Sachschaden, es wurde niemand verletzt. Warum das Feuer in der Asylunterkunft in Bogen ausbrach, ist noch unklar. Die Kripo ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 19:00 Uhr