In Asien wird Corona-Virus in geheilten Patienten nachgewiesen

22.04.2020 13:00 Uhr

Wuhan: In der chinesischen Stadt häufen sich die Fälle, in denen Covid-19-Patienten nach einer überstandener Erkrankung das Virus weiter in sich tragen. Nach Angaben von Ärzten aus Wuhan zeigen sie keine Krankheitssymptome. Alle waren zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Therapie negativ getestet worden. Spätere Tests waren jedoch wieder positiv. Die Personen gelten somit als mögliche Überträger der Krankheit. Nach Angaben der Ärzte wurde das Corona-Virus in manchen Fällen 70 Tage nach der Gesundung nachgewiesen. Der Erreger wurde auch in Südkorea bei angeblich geheilten Menschen gefunden. Ärzte in Wuhan bezeichneten dieses Phänomen als größte Herausforderung in der neuen Phase des Kampfes gegen die Pandemie.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2020 13:00 Uhr