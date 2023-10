In Argentinien zeichnet sich eine Präsidenten-Stichwahl ab

Buenos Aires: Bei der Präsidentenwahl in Argentinien liegt Regierungskandidat Sergio Massa überraschend vorn. Das teilte das Wahlamt nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmen mit. Demnach kam der Wirtschaftsminister von der linken "Union für das Vaterland" auf rund 36 Prozent. Der als Favorit gehandelte rechtspopulistische Javier Milei erreichte 30 Prozent. Damit müssen beide voraussichtlich in einer Stichwahl am 19. November gegeneinander antreten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 04:00 Uhr