In arabischen Ländern gibt es neue Proteste gegen eine Koran-Verbrennung

24.07.2023 21:15 Uhr

Sanaa: In arabischen Ländern ist es nach einer neuen islamfeindlichen Aktion in Dänemark wieder zu Protesten gekommen. In Jemens Hauptstadt Sanaa gab es eine Demonstration gegen eine Koran-Verbrennung in Kopenhagen. In einem Livestream ist zu sehen, wie tausende Menschen durch die Straßen ziehen. Zu dem Protest aufgerufen hatten die vom Iran unterstützten Huthis. Sie forderten die islamischen Länder auf, ein Krisentreffen einzuberufen. Das irakische Außenministerium verurteilte die Koran-Verbrennung ebenfalls. Es verlangte von den Behörden in Dänemark und Schweden, über die Meinungsfreiheit und das Recht auf Protest nachzudenken. Ähnliche islamfeindliche Aktionen hatten vor wenigen Tagen dazu geführt, dass im Irak Demonstranten in Bagdad in die schwedische Botschaft eindrangen und Feuer legten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 21:15 Uhr