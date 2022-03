In Antalya sind die ukrainisch-russischen Verhandlungen beendet

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Antalya: In der türkischen Hafenstadt haben die Außenminister Russlands und der Ukraine, Lawrow und Kuleba, ihr Gespräch beendet. Es war das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass beide direkt miteinander gesprochen haben. In einer ersten Stellungnahme erklärte Kuleba, sein russischer Kollege Lawrow habe zugesagt, dass Russland über die ukrainischen Forderungen nachdenken werde. Diese Forderungen sind nach vorheriger Aussage Kulebas: ein sofortiger Waffenstillstand, eine Verbesserung der humanitären Lage in ukrainischen Städten und ein Rückzug der russischen Truppen. Vor dem Treffen hatte Kuleba außerdem gesagt, er habe keine großen Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Gesprächen. Die russische Regierung hatte zuletzt von "Fortschritten" bei den Verhandlungen gesprochen. Moskau betonte, nicht den Sturz der Regierung in Kiew anzustreben. Das heutige Treffen fand unter türkischer Vermittlung statt. Präsident Erdogan hatte betont, es gehe darum, zu verhindern, dass sich die Krise zu einer Tragödie entwickelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 11:00 Uhr