In Antalya laufen ukrainisch-russische Verhandlungen

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Antalya: In der türkischen Hafenstadt verhandeln zur Stunde die Außenminister Russlands und der Ukraine, Lawrow und Kuleba. Es ist das erste Mal seit Kriegsbeginn, dass beide direkt miteinander sprechen. Kuleba hat nach eigener Aussage drei Forderungen an Russland: einen sofortigen Waffenstillstand, eine Verbesserung der humanitären Lage in ukrainischen Städten und einen Rückzug der russischen Truppen. Vor dem Treffen sagte Kuleba, er habe keine großen Hoffnungen auf einen Durchbruch bei den Gesprächen. Die russische Regierung hatte zuletzt von "Fortschritten" bei den Verhandlungen gesprochen. Moskau betonte, nicht den Sturz der Regierung in Kiew anzustreben. Das heutige Treffen fand unter türkischer Vermittlung statt. Präsident Erdogan hatte betont, es gehe darum, zu verhindern, dass sich die Krise zu einer Tragödie entwickelt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2022 11:00 Uhr