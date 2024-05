In Afghanistan sterben bei Sturzfluten Hunderte Menschen

Islamabad: In Afghanistan sind bei Sturzfluten im Norden des Landes hunderte Menschen ums Leben gekommen. Das Welternährungsprogramm sprach von mehr als 300 Toten, mehr als 1000 Häuser seien zerstört worden. Ein Sprecher der Talibanregierung sprach ebenfalls von hunderten Toten und einer "beträchtlichen" Zahl von Verletzten. Diese seien in Militärkrankenhäuser gebracht worden. Die Luftwaffe habe zudem mit Evakuierungen in der Provinz Baghlan begonnen. Bereits im April waren in Afghanistan mindestens 70 Menschen durch heftige Regenfälle und Überschwemmungen gestorben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2024 15:00 Uhr