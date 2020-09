In Ägypten werden weitere antike Sarkophage entdeckt

Nachrichtenarchiv - 21.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kairo: In Ägypten sind 14 weitere Sarkophage entdeckt worden. Laut Behörden waren die 2500 Jahre alten Särge noch vollständig versiegelt. Sie lagen in einem Schacht unter der Erde, bis Archäologen sie am Freitag entdeckten. Auf Fotos ist zu sehen, dass sie mit brauner und blauer Farbe bemalt und mit Hieroglyphen beschriftet sind. Der Fundort Sakkara liegt rund zwanzig Kilometer südlich von Kairo. Bereits eine Woche zuvor waren 13 Sarkophage entdeckt worden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2020 11:00 Uhr