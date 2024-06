In acht Bundesländern fanden Kommunalwahlen statt

Stuttgart: Neben den EU-Wahlen fanden heute in acht Bundesländern auch Kommunalwahlen statt, unter anderem in Baden-Württemberg, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Außerdem wurde in Thüringen in Stichwahlen über einige Landratsposten und Oberbürgermeisterämter entschieden. Vor allem das Abschneiden der AfD wird mit großer Spannung verfolgt. Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 18:00 Uhr