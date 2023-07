Importverbot für ukrainisches Getreide gilt weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Gericht spricht Angeklagte wegen Terroranschlägen schuldig

Brüssel: Im Prozess um die Terroranschläge in der belgischen Hauptstadt von 2016 hat ein Geschworenengericht die Urteile gesprochen. Sechs Angeklagte wurden als Mittäter verurteilt, ihnen drohen lebenslange Haftstrafen. Über das Strafmaß soll ab September entschieden werden. Als einen der Haupttäter stufte das Gericht den Franzosen Salah Abdeslam ein; den einzigen Überlebenden des Terrorkommandos, das im Herbst 2015 die verheerenden Anschläge in Paris verübte. Im März 2016 hatten sich drei Selbstmordattentäter am Brüsseler Flughafen und in einem U-Bahnhof nahe des Europaparlaments in die Luft gesprengt. Dabei wurden 32 Menschen getötet und fast 700 weitere verletzt. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte sich zu den Anschlägen von Brüssel und Paris bekannt.

