Importierte Antibiotika-Säfte für Kinder in Bayern eingetroffen

Kurzmeldung ein/ausklappen Bahnverkehr wird ab Sonntag streikbedingt eingestellt

Berlin: Bei der Bahn stehen die Züge ab Sonntagabend still. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat zu einem bundesweiten Streik aufgerufen. Los geht es am Sonntag um 22 Uhr. Dauern soll der Ausstand den ganzen Montag und Dienstag. Die Deutsche Bahn stellt deshalb den Fernverkehr komplett ein. Betroffen ist auch der Regionalverkehr. Der Konzern hat den 50-stündigen Warnstreik als "irrsinnig überzogen" bezeichnet. Personalchef Seiler betonte, man sei bereit zu Gesprächen, auch am Wochenende. EVG-Verhandlungsführerin Ingenschay verteidigte die geplanten Maßnahmen und sagte, die Geduld der Beschäftigten sei am Ende. Tickets, die für den Streik-Zeitraum gebucht sind, können laut Bahn bis Sonntag genutzt oder storniert werden. Nach dem Streik seien die Tickets wegen des Feiertags am Donnerstag nicht flexibel nutzbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2023 20:00 Uhr