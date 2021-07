Impfzertifikate in Apotheken sind schrittweise wieder erhältlich

Nachrichtenarchiv - 29.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die ersten Apotheken können nach tagelanger Pause wieder digitale Zertifikate für Impfungen gegen das Corona-Virus ausstellen. Das hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitgeteilt. Ein Sprecher sagte, man rechne damit, dass in den nächsten Tagen die allermeisten wieder an das notwendige System angeschlossen seien. Dies hänge von den jeweiligen IT-Dienstleistern ab. Wer ein Zertifikat benötigt, sollte sich vorher im Internet informieren, welche Apotheke in der Nähe den Service wieder anbieten kann. Auskunft darüber gibt die Internetseite mein-apothekenmanager.de. Der Apothekerverband hatte das Ausstellen der digitalen Zertifikate vor einer Woche wegen Hinweisen auf Sicherheitslücken gestoppt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2021 23:00 Uhr