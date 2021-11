Impfzentren sind vielerorts überlastet

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern steigt die Nachfrage nach Impfungen gegen das Corona-Virus. An vier Teststationen in München müssen Menschen, die sich impfen lassen wollen, ab kommendem Montag wieder einen Termin vereinbaren. Das hat die Stadt bekannt gegeben. Sowohl Erst- als auch Auffrischungsimpfungen werden stärker nachgefragt. Das macht sich auch in Nürnberg und in den Augsburger Impfzentren bemerkbar. Die Stadt Augsburg bittet alle Bürgerinnen und Bürger darum, die Impfstationen heute nicht mehr anzufahren. Ab Dienstag führt Bayern landesweit die 2-G-Regel ein. In Restaurants und Hotels darf dann nur noch, wer geimpft oder genesen ist.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2021 11:00 Uhr