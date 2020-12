Impfungen in Deutschland sind gestartet

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Germering: In Bayern sind - wie in ganz Deutschland - die Corona-Impfungen angelaufen. Zum offiziellen Auftakt wurde ein Ehepaar in einem Seniorenheim in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck geimpft. Mit dabei war auch Gesundheitsministerin Huml. Mobile Impfteams rücken zunächst vor allem zu Pflege- und Seniorenheimen aus und versorgen dort die besonders gefährdeten Menschen. Bewohner und Mitarbeiter von Heimen sowie medizinisches Personal auf Intensivstationen und in Notaufnahmen werden als erste geimpft. Derweil hat sich Bundesgesundheitsminister Spahn überrascht gezeigt, dass gestern schon in einem Altenheim in Halberstadt in Sachsen-Anhalt mit dem Impfen begonnen wurde. Der Minister freue sich für die erste Corona-Geimpfte in Deutschland, sagte sein Sprecher. Allerdings sei mit allen Partnerländern der EU und mit den 16 Bundesländern vereinbart gewesen, heute zu beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 11:00 Uhr