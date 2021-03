Impfungen in Arztpraxen offenbar ab 5. April geplant

Nachrichtenarchiv - 19.03.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bund und Länder wollen die Hausärzte mit zusätzlichem Corona-Impfstoff versorgen, um sie schneller in die Impfkampagne einzubinden. Im Entwurf für die Abschlusserklärung des heutigen Impfgipfels, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren, heißt es, dass für die Woche vom 5. April eine Million Impfdosen an die Praxen gehen sollen. Wegen der geringen Liefermengen wird erstmal nur mit einer Impfsprechstunde pro Woche gerechnet, zu der die Hausärzte ihre besonders gefährdeten Patienten gezielt einladen sollen. Bundeskanzlerin Merkel berät derzeit per Videokonferenz mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten , um die Details zu klären. Die Bundesregierung hofft auf 580-tausend zusätzliche Impfdosen von Biontech/Pfizer. Der größte Teil davon soll dem Entwurf zufolge für Impfungen in den Hotspots an den Grenzen zu Tschechien, Tirol und Frankreich eingesetzt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.03.2021 15:00 Uhr