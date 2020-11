Impfstoffzulassung in Großbritannien steht offenbar kurz bevor

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Großbritannien will einem Zeitungsbericht zufolge den von BioNTech und Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff offenbar in der kommenden Woche zulassen. Mit der Auslieferung solle nur Stunden später begonnen werden, berichtet die "Financial Times". Der britische Premierminister Johnson hat eigens dazu einen Impfstoffminister ernannt. Das Amt sei befristet, werde aber bis mindestens nächsten Sommer existieren. In Deutschland geht Bundesgesundheitsminister Spahn nach jetzigem Stand davon aus, dass der Anti-Corona-Impfstoff von BioNTech Mitte Dezember zugelassen wird. Im BR sagte Spahn, es mache ihn stolz, dass mit BioNTech eine deutsche Entwicklung ganz vorne sei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 23:00 Uhr