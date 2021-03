Impfstoffkommission erwartet höheres Impftempo nach April

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, erwartet ab Mai ein deutlich höheres Impftempo in Deutschland. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, er verstehe den Frust der Menschen über das Impfmanagement, aber bislang seien nicht ausreichend Dosen vorhanden. Er gehe aber davon aus, dass es im zweiten und dritten Quartal so viele zur Verfügung stehen würden, dass neben den Zentren auch die Hausärzte impfen könnten. Kritik daran, dass Hausärzte nicht schon eher bei den Impfungen eingesetzt würden, wies er zurück. Neben der Kühlung der Impfdosen müsse auch die korrekte Impfreihenfolge sichergestellt werden, gab Mertens zu bedenken. Lockerungen für Geimpfte sind aus Mertens' Sicht nur schwer zu verhindern. Der Staat wäre schlecht beraten, sich in Abschicherungsmaßnahmen von Unternehmen einzumischen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 20:45 Uhr