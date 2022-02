Impfstoff von Novavax soll morgen an die Länder gehen

Russische Bodentruppen nahe Kiew

Kiew: Für die Menschen in der Ukraine überschlagen sich die Ereignisse seit dem russischen Angriff am frühen Morgen. Aus der Haupstadt Kiew wird von Luftalarm berichtet, die Stadtverwaltung hat alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich in Bunkern in Sicherheit zu bringen. Seit dem Mittag sollen auch russische Bodentruppen in die Region um Kiew vorgedrungen sein, das berichtet der Grenzschutz der Ukraine. Ein Berater des Präsidialamtes äußerte die Befürchtung, dass russische Fallschirmspringer in Kiew landen könnten und versuchten, in das Regierungsviertel zu gelangen. Die Behörden melden bereits 50 Todesopfer, unter ihnen 40 Soldaten und mindestens 10 Zilvilisten. Die ukrainische Armee erklärte, im Osten des Landes seien 50 russische Besatzer getötet worden. Das russische Militär hat die Ukraine von mehreren Seiten aus angegriffen. Der ukrainische Präsident Selenskij hat seine Verbündeten zu mehr Hilfe für sein Land und zu härteren Sanktionen gegen Russland aufgefordert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2022 16:00 Uhr