Impfstoff von Moderna in Deutschland angekommen

Söder und Heil dringen auf mehr Homeoffice

Berlin: In der Diskussion um mehr Homeoffice zur Verringerung von Kontakten steigt der Druck auf die Wirtschaft. Bundesarbeitsminister Heil hat die Unternehmen aufgefordert, Beschäftigten in der Corona-Krise das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Wo dies nicht möglich sei, müssten die Hygiene-Auflagen strikt eingehalten werden. Sonst könne er auch einen Stillstand in der Produktion nicht mehr ausschließen, sagte Heil dem NDR. Morgen will er mit den Personalvorständen wichtiger Unternehmen über Einzelheiten sprechen. Bayerns Ministerpräsident Söder plant übermorgen einen "HomeOffice-Gipfel" mit Wirtschaft und Gewerkschaften, bei dem konkrete Zielmarken festgelegt werden sollen. Söder sagte, sein Eindruck sei, dass Bayern am Anfang der Pandemie in Sachen Homeoffice besser gewesen sei als in der jetzigen Phase.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.01.2021 16:00 Uhr