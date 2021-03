Impfstart in den Arztpraxen ist laut Holetschek Anfang April

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek hat Corona-Impfungen in den Arztpraxen für Anfang April angekündigt. In der Sendung "ARD-Extra" sagte der CSU-Politiker am Abend, die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hätten sich auf diesen Zeitplan geeinigt. Die Impfzentren sollen weiter erhalten werden, damit vereinbarte Termine eingehalten werden können. Ab April sollen die EU-Staaten nach Angaben der EU-Kommission jeden Monat 100 Millionen Impfdosen bekommen. Laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung stehen fürs Impfen 75.000 Haus- und Facharztpraxen in Deutschland bereit. Bereits im Sommer könnten dann alle Bürger geimpft sein. Bisher haben nur drei Prozent der deutschen Bevölkerung den vollen Impfschutz.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.03.2021 20:45 Uhr