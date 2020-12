Impfstart in Bayern von Pannen begleitet

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Start der Impfungen gegen Corona hat in Bayern mit Problemen begonnen. Nach BR-Informationen sind Zweifel aufgekommen, ob mancherorts die Kühlkette beim Transport eingehalten wurde. Daher kann in einigen Landkreisen noch nicht geimpft werden. In Oberfranken sind Coburg, Hof, Wunsiedel, Kronach, Lichtenfels, Bayreuth und Kulmbach betroffen, in Schwaben sind es Augsburg und Dillingen. Wie lange sich der Impfstart verzögert, ist noch unklar. Der Wirkstoff muss durchgehend bei minus 70 Grad gelagert werden. Beim offiziellen Impfstart heute Vormittag in einer Seniorenresidenz in Germering bei München betonte Bayerns Gesundheitsministerin Huml, die Sicherheit der Menschen stehe an oberster Stelle. Dass heute mit den Impfungen begonnen werden könne, sei bewegend, auch wenn die Zahl der Impfdosen noch gering sei. Gestern waren knapp zehn tausend nach Bayern geliefert worden. Morgen und am Mittwoch sollen jeweils hundertausend weitere Impfdosen folgen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 14:00 Uhr