Impfpflicht wird laut Söder Spaltung der Gesellschaft überwinden

München: Bayerns Ministerpräsident Söder geht von einer positiven Wirkung einer Impfflicht auf die Gesellschaft aus. In einem Interview sagte Söder, er sei davon überzeugt, dass eine solche Pflicht eine Spaltung eher überwinden als vertiefen werde. Einerseits würden Vorurteile überwunden. Denn viele Menschen würden feststellen, dass es nicht so schlimm ist, sich impfen zu lassen. Zum anderen könne eine Impfpflicht einigen helfen, ihr Gesicht zu wahren. Mit Blick auf die Ausbreitung der Omikron-Variante forderte der Ministerpräsident, die aktuellen Quarantäne-Regeln zu überarbeiten. Da sich Omikron explosionsartig ausbreite, könne man nicht das ganz Land in Quarantäne schicken. Das Robert-Koch-Institut müsse dazu einen Vorschlag vorlegen, so Söder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 23:00 Uhr