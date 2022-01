Impfpflicht soll maximal für zwei Jahre gelten

Deutscher Marine-Chef tritt zurück

Berlin: Nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt ist der Chef der deutschen Marine, Vizeadmiral Schönbach, zurückgetreten. Laut Bundesverteidigungsministerium wurde er mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Schönbach hatte am Freitag gesagt, es sei Nonsens, dass westliche Staaten einen Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine befürchteten. Putin wolle Respekt auf Augenhöhe und habe diesen auch verdient. In einer späteren Stellungnahme bezeichnete er seine Äußerungen als unbedacht. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Melnyk, hält den Rücktritt Schönbachs für unzureichend. Die Äußerungen des deutschen Marine-Chefs hätten die ukrainische Öffentlichkeit in tiefen Schock versetzt. Sie würden die internationale Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit Deutschlands massiv in Frage stellen, so der ukrainische Botschafter in der Zeitung "Die Welt".

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 08:00 Uhr