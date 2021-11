Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ist in der Diskussion

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die steigende Belegung der Intensivstationen mit Corona-Patienten treibt die Diskussion um eine Impfpflicht in Deutschland an. Die Vorsitzende des Ethikrates, die Medizinethikerin Buyx und Bayerns Ministerpräsident Söder sprachen sich für eine verpflichtende Impfung bestimmter Berufsgruppen wie etwa Pflegekräften aus. In der ARD betonten sie am Abend, eine allgemeine Impflicht sei rechtlich nicht durchsetzbar. Sie verwiesen aber auf eine besondere Verantwortung etwa für Menschen in Altenheimen. Die Präsidentin des deutschen Pflegerats, Vogler hingegen ist gegen eine Sonderbehandlung bestimmter Berufsgruppen. - Die Intensiv-und Notfallmediziner erwarten in den kommenden Wochen einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle auf den Intensivstationen. Beim Verband hieß es, Krankenhäuser müssten sehr viele planbare Operationen verschieben, um noch freie Kapazitäten für Corona-Kranke und akute Notfälle auf den Intensivstationen freizuhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2021 08:00 Uhr