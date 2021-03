Impfgipfel wird verschoben

Nachrichtenarchiv - 16.03.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der bisher für morgen geplante Impfgipfel von Bund und Ländern wird verschoben. Wie ein Regierungssprecher mitteilte, soll zunächst die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum weiteren Umgang mit dem Astrazeneca-Impfstoff abgewartet werden. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek erhofft sich Klarheit von der EMA-Analyse. Sollte der Impfstoff wieder freigegeben werden, will der Minister die Priorisierung des AstraZeneca-Präparats möglicherweise aufheben. Wörtlich sagte er im BR: "Dann muss der Impfstoff jedem zur Verfügung gestellt werden, der sich impfen lassen will." Der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach, geht davon aus, dass Astrazeneca zurückkommt. Die Entscheidung der Bundesregierung, die Impfung mit dem Präparat vorerst auszusetzen, nannte er unglücklich. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, man stehe am Beginn einer schweren dritten Welle. Und da überwiege der Nutzen des Impfstoffes insbesondere bei den Älteren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2021 10:00 Uhr