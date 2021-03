Impfgipfel berät über höheres Impftempo

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Staatsregierung hat am Vormittag mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft sowie mit Hausärzten über das weitere Impfmanagement beraten. Die Ergebnisse sollen in diesen Minuten verkündet werden. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Frage, wie das Impftempo erhöht werden kann. Die ersten Impfungen durch Hausärzte sollen laut bayerischem Gesundheitsministerium schon morgen verabreicht werden. Flächendeckend können Hausärzte in Bayern aber erst nach Ostern gegen das Coronavirus impfen. Ab dem 7. April sollen rund 8500 Haus- und Fachärzte mit dem Impfen beginnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2021 12:00 Uhr