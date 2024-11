Impfgegner Kennedy soll US-Gesundheitsminister werden

Washington: Der künftige US-Präsident Trump hat eine weitere umstrittene Personalentscheidung getroffen. Demnach soll der erklärte Impfgegner Robert F. Kennedy Junior neuer Gesundheitsminister werden. Trump kündigte auf seiner Plattform Truth Social an, Kennedy werde die US-Bürger vor schädlichen Chemikalien, Schadstoffen, Pestiziden und schädlichen Pharmaprodukten schützen. Der 70-jährige Kennedy gehört der berühmten Politikerdynastie an und war jahrzehntelang Demokrat. Zuletzt versuchte er, sich als unabhängiger Präsidentschaftskandidat zu bewerben. Er hatte entgegen wissenschaftlichen Erkenntnissen unter anderem behauptet, Impfungen führten zu Autismus, WLAN verursache Krebs und Chemikalien in der Umwelt machten Kinder zu Transgendern.

