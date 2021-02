Impfbereitschaft hat laut Umfrage weiter zugenommen

Wien überlegt mögliche Abriegelung Tirols wegen Corona-Mutanten

Innsbruck: In Teilen Tirols verbreitet sich zunehmend die hochansteckende Corona-Mutation aus Südafrika. Die Regierung in Wien überlegt bereits, das ganze Bundesland unter Quarantäne zu stellen, also abzuriegeln. Seit gestern gilt in Tirol ein 5-Punkte Plan, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Auch mögliche Massentests sind im Gespräch. Eine Virologin der Medizinischen Universität in Innsbruck spricht bereits von einem "Tiroler Subtypen" des Corona-Virus, der sich aus bekannten Mutationen entwickelt habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2021 16:00 Uhr