Impfbeginn in Arztpraxen verschiebt sich auf Mitte April

Nachrichtenarchiv - 10.03.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Beginn der Massenimpfungen gegen Corona lässt hierzulande weiter auf sich warten. Aus dem ursprünglich anvisierten Termin Anfang April dürfte eher nichts werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern vereinbarten in einer Vieokonferenz, spätestens in sechs Wochen, also ab 19. April mit den Massenimpfungen in Arztpraxen zu starten. Sollten es die Liefermengen der Hersteller zulassen, womöglich auch früher. Zudem soll eine neue Impfverordnung mehr Tempo in die Impf-Kampagne bringen. Der bisher Jüngeren vorbehaltene Impfstoff des Herstellers Astrazeneca kann künftig allen gespritzt werden. An den Grenzen zu Corona-Hotspots im Ausland können abweichend von der Impfreihenfolge alle Menschen geimpft werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2021 22:00 Uhr