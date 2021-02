Impeachment-Verfahren gegen Trump kann beginnen

Kanzleramt will Lockdown verlängern

Berlin: Vor den Beratungen zwischen Bund und Ländern heute zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns bis in den März hinein ab. Das geht aus einer Beschlussvorlage des Kanzleramts hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Vorlage enthält kein Datum, an dem die Beschränkungen gelockert werden sollen. Es wird darin lediglich davon gesprochen, dass Bund und Länder an einer Öffnungsstrategie arbeiten sollen. Bundeskanzlerin Merkel sagte, dass man nichts gewinnen würde, wenn man vorzeitig aus dem Lockdown herausgehe. Das berichten Teilnehmer einer Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gestern. Der Deutsche Städtetag will ebenfalls, dass die Corona-Beschränkungen verlängert werden. Es führe kein Weg daran vorbei, man dürfe keinen erneuten Lockdown riskieren, sagte Städtetagspräsident Jung der "Rheinischen Post". Zu ungewiss sei bisher, wie sich die Mutationen des Coronavirus ausbreiten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.02.2021 06:00 Uhr