Immobilientycoon Benko ist festgenommen worden

Innsbruck: Der ehemalige Immobilientycoon Benko ist in seiner Villa festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft ihm Betrug und Korruption vor. Es bestehe Verdunklungsgefahr, hieß es in einer Mitteilung. Der "Standard" berichtet, Benko habe an der Insolvenzmasse vorbeigewirtschaftet. Es bestehe der Verdacht, dass er den Gläubigern Vermögen zu entziehen versuchte. Die Dachgesellschaft von Benkos Immobilienimperium, die Signa Holding, hatte Ende 2023 Insolvenz angemeldet. Benko selbst meldete im vergangenen Jahr Privatinsolvenz an. In Deutschland gehörte die Warenhauskette Galeria zu Signa.

