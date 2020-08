Immobilienpreise steigen trotz Corona-Krise weiter

RKI meldet 1576 bestätigte Neuinfektionen mit Corona

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat innerhalb von 24 Stunden 1.576 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Davon entfallen 353 auf Bayern. Der Anstieg gegenüber der Vorwoche fällt damit im Freistaat deutlich höher aus als im Bundesschnitt. Die wenigsten Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl verzeichnet der Regierungsbezirk Oberfranken, die meisten gibt es in Oberbayern. In der Stadt Rosenheim liegt die Zahl der Infizierten über dem ersten Grenzwert von 35 Fällen pro 100.000 Einwohner, in Ingolstadt liegt sie knapp darunter. Weltweit haben etliche Länder mit hohen oder stark steigenden Fallzahlen zu kämpfen. In Argentinien war die Zahl der Neuinfektionen zuletzt so hoch wie noch nie. Auch im bevölkerungsreichen Indonesien steigt die Kurve weiter an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 11:00 Uhr