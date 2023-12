Immobilienpreise sind weiter im Sinkflug

Berlin: Die Preise für Wohnungen und Häuser in Deutschland sind im dritten Quartal auffallend deutlich gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lagen sie im Schnitt 10,2 Prozent unter den Preisen des Vorjahreszeitraums. Damit beschleunigte sich der Preisverfall nach den bereits kräftigen Rückgängen in den ersten beiden Quartalen noch. Als Hauptgrund wird eine geringere Nachfrage genannt. Das wiederum läge an gestiegenen Finanzierungskosten und der hohen Inflation.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 12:00 Uhr