Immobilienbranche meldet Einbrüche bei Verkäufen und Neuaufträgen

Berlin: Immobilienverkäufe sind innerhalb eines Jahres um 53 Prozent eingebrochen. Das geht aus der Marktstudie des Deutschen Anlage-Immobilien-Verbundes hervor. Er hat dazu die Verkäufe in 25 Städten in Deutschland und Österreich untersucht. Den Zahlen zufolge bewegen sich die Verkäufe von Wohn- und Geschäftshäusern aktuell auf dem Stand von 2012. Der Verband sieht jetzt allerdings eine Findungsphase - auch, weil die Inflation zurückgeht. - Das ifo-Institut berichtet darüber hinaus, dass die Stimmung in der Baubranche im Keller ist. Gemessen wurde der niedrigste Wert seit Erhebung der Zahlen vor 32 Jahren. Mehr als jede fünfte Baufirma meldete zuletzt stornierte Aufträge, fast die Hälfte klagt über fehlende Neu-Aufträge.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.10.2023 13:15 Uhr