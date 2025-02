Immer weniger Züge in Bayern kommen pünktlich

München: An den größten bayerischen Bahnhöfen kommen Züge mit immer größerer Verspätung an. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Münchner Bundestagsabgeordneten Gohlke von der Linken, die dem BR exklusiv vorliegt. Demnach kam im vergangenen Jahr allein in München nur die Hälfte aller Fernzüge pünktlich. In den zurückliegenden vier Jahren habe sich die Pünktlichkeit auch an den anderen großen Bahnhöfen in Bayern immer weiter verschlechtert. Dazu zählen Nürnberg, Augsburg, Würzburg, Aschaffenburg und Ingolstadt. Wie es weiter heißt, sind 80 Prozent aller Verspätungen im Fernverkehr auf veraltete Infrastruktur der Bahn zurückzuführen.

