Immer weniger wollen auf Lehramt studieren

München: In Bayern wollen immer weniger Abiturientinnen und Abiturienten auf Lehramt studieren. Das belegen Zahlen des Kultusministeriums. Demnach schrieben sich 2022 knapp sieben Prozent direkt nach dem Abitur für ein Lehramtstudium an einer bayerischen Hochschule ein; das entspricht gut 2.600 Studienanfängern. Zum Vergleich: 2013 hatte der Anteil noch bei knapp 15 Prozent gelegen oder umgerechnet gut 6.000 neuen Lehramts-Studierenden. Die SPD in Bayern warnt vor einem dramatischen Lehrermangel und fordert eine bessere Personalplanung - besonders für die Mittelschulen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2024 08:00 Uhr