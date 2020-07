Immer weniger junge Frauen verhüten mit der Pille

Bayern setzt auf Ausweitung von Corona-Tests

München: Die bayerische Staatsregierung setzt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf eine Ausweitung der Testmöglichkeiten. In der letzten offiziellen Kabinettssitzung vor der Sommerpause wurden zusätzliche Tests für Erntehelfer, Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften sowie für Urlaubsrückkehrer beschlossen. So soll es auch am Flughafen Memmingen ab übermorgen ein Covid-Zentrum geben. Man kann dort kostenlos einen Abstrich machen lassen, gleichgültig ob man in einem Risikogebiet war oder nicht. An den Airports München und Nürnberg besteht diese Möglichkeit schon seit letzter Woche. Außerdem sollen Teststationen an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg eingerichtet werden, sowie an den bayerisch-österreichischen Grenzübergängen Walserberg, Pocking und Kiefersfelden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2020 16:00 Uhr