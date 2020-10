Immer mehr Wolfsrudel in Deutschland unterwegs

Das Wetter in Bayern: Am Montag teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: In der Nacht vielerorts bewölkt, nur an den Alpen mitunter länger klar. Tiefstwerte 6 bis 1 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Trocken, teils bewölkt oder trüb, teils sonnig; vor allem morgen in den Alpen viel Sonne. Nur in Unterfranken am Mittwoch Schauer möglich. Höchstwerte morgen 9 bis 13 Grad, ab Dienstag 11 bis 20 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2020 20:00 Uhr