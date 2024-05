Immer mehr Vorkehrungen in Bayern wegen erwartetem Hochwasser

München: Wegen der andauernden Regenfälle und zu erwartenden Hochwasser werden in Bayern mehrere Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Die Stadt Leipheim im Landkreis Günzburg hat das Donau-Wasserwerk abgeschaltet und auf eine andere Wasserversorgung umgestellt. Umweltminister Glauber verwies auf den Hochwassernachrichtendienst, dort könnten sich die Bürger fortlaufend über die Entwicklungen informieren. Die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes und die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft kündigten an, in erhöhter Alarmbereitschaft zu sein. In Regensburg wurde wegen der Hochwassergefahr das Jahninselfest abgesagt, in Ansbach wird ein Parkplatz an der Rezat geräumt und auf der Donau der Fährbetrieb zwischen Mariaposching und Stephansposching eingestellt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 18:00 Uhr