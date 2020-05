Immer mehr US-Städte verhängen Ausgangssperren

Washington: In den USA reagieren immer mehr Städte mit Ausgangssperren auf die landesweiten, teils gewalttätigen Proteste. Medienberichten zufolge gelten die Ausgangssperren in mindestens 25 Städten in 16 verschiedenen Bundesstaaten - darunter auch in San Francisco und Los Angeles. Beide Städte forderten zudem die Hilfe der Nationalgarde an. In Minneapolis kam es die fünfte Nacht in Folge zu Unruhen und auch zu Plünderungen, Autos und Geschäfte wurden in Brand gesetzt. Ingesamt wurden hunderte Menschen festgenommen, mindestens drei Menschen kamen bei den Ausschreitungen ums Leben. Auslöser der landesweiten Proteste ist der Tod des Schwarzen George Floyd infolge eines Polizeieinsatzes in Minneapolis. Er war am Montag wegen des Verdachts festgenommen worden, mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 13:00 Uhr