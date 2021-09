Immer mehr Unionspolitiker fordern Ausweitung der Impf-Auskunftspflicht

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Immer mehr Unionspolitiker fordern, dass die Auskunftspflicht über den Impfstatus ausgeweitet wird. So sagte Unionskanzlerkandidat Laschet, aus Gründen der Betriebssicherheit sollte es Arbeitgebern erlaubt sein, sich nach Impfungen in der Belegschaft zu erkundigen. Leider sei das mit der SPD nicht für alle Unternehmen zu machen gewesen. Die große Koalition hatte sich darauf verständigt, dass Arbeitgeber in Kitas, Schulen und Pflegeheimen von ihren Beschäftigten Auskunft über eine Impfung oder eine überstandene Covid-Erkrankung verlangen dürfen. Für die Lehrer lehnt das Verbandschef Meidinger ab. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte er, mit einer konsequenten 3G-Regel lasse sich das gleiche Ziel erreichen. Schüler und Lehrkräfte sollten entscheiden können, ob sie einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen - oder eine tägliche Testung machen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 14:00 Uhr