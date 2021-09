Immer mehr Tote auf Fluchtroute Richtung Kanaren

FC Bayern München schlägt Fürth, Regensburg besiegt Aue

Fürth: Der FC Bayern München bleibt in dieser Saison weiter unbesiegt. Zum Auftakt des sechsten Bundesliga-Spieltags gewannen die Münchner bei Aufsteiger Greuther Fürth mit 3:1. Die Franken müssen damit in ihrem insgesamt zweiten Bundesliga-Jahr weiter auf ihren ersten Heimsieg warten. Der FC Augsburg tritt am Sonntag in Freiburg an. In der zweiten Fußball-Bundesliga ist Regensburg zumindest für eine Nacht wieder an der Tabellenspitze. Der Jahn besiegte Erzgebirge Aue mit 3:2. Im anderen Freitagsspiel schlug Heidenheim Darmstadt mit 2:1.

Quelle: BR24 Nachrichten, 24.09.2021 22:45 Uhr