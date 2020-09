Immer mehr Tatverdächtige müssen aus der U-Haft entlassen werden

Bayerisches Kabinett verlängert Anti-Corona-Maßnahmen bis 18. September

München: Die Corona-Beschränkungen in Bayern werden bis zum 18. September verlängert. Das hat Staatskanzleichef Herrmann nach einer Kabinettssitzung angekündigt. Ab morgen seien allerdings wieder Messen im Freistaat erlaubt, so Herrmann. Das Kabinett hat auch eine befristete Maskenpflicht für den Schulunterricht in Bayern beschlossen. Nach dem Ende der Sommerferien müssen Lehrer und Schüler in Bayerns Klassenzimmern zwei Wochen lang Mund und Nase bedecken. Mit dieser Maßnahme will die Staatsregierung eine Corona-Ausbreitung in den Schulen verhindern. Ausgenommen von dieser Regel sind nur die Grundschulen. Wie Kultusminister Piazolo ankündigte, wird es ab dem 21. September nur noch eine regional begrenzte Maskenpflicht im Unterricht geben. Sie tritt in Kraft, wenn in Städten oder Landkreisen der Wert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von 7 Tagen überschritten wird.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2020 14:00 Uhr