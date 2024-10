Immer mehr Stellenstreichungen in der Autobranche

Nürnberg: In der Autobranche werden immer mehr Stellenstreichungen angekündigt. Leoni in Nürnberg hat heute erklärt, bis Ende 2026 weltweit 4.500 Stellen abzubauen. Beim Autozulieferer "Waldaschaff Automotive" ist die Werksschließung in Waldaschaff besiegelt. Auch Quantron in Gersthofen geht das Geld aus. Der Hoffnungsträger in Sachen klimaneutrale Mobilität hat Insolvenz beim Amtsgericht Augsburg angemeldet. Das Start-up hatte auf batterie- und brennstoffzellen-betriebene Lkws gesetzt. Der angeschlagene Autobauer Volkswagen pocht in den Tarifverhandlungen auf Gehaltseinbußen. Wie VW-Verhandlungsführer Meiswinkel sagte nach der zweiten Runde der laufenden Gespräche sagte, sollen die Mitarbeiter auf zehn Prozent ihres Entgelts verzichten, sowie auf Sonderzahlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.10.2024 19:15 Uhr