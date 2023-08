Immer mehr SPD-Politiker fordern Industriestrompreis - Scholz dagegen

Berlin: Im Streit über einen Industriestrompreis beziehen immer mehr SPD-Politiker Stellung gegen Bundeskanzler Scholz. In der "Welt am Sonntag" fordert Niedersachsens Ministerpräsident Weil den Kanzler erneut zum Umdenken auf. Der hohe Strompreis treibe energieintensive Unternehmen aus dem Land, sagt Weil und warnt vor einem Substanzverlust in Deutschland. Eine Industrie, die weggehe, komme nicht wieder. Auch SPD-Fraktionsvize Wiese spricht sich dafür aus, deutsche Unternehmen durch bezahlbare Energie wettbewerbsfähig zu halten. Den Vorschlag des Grünen Wirtschaftsministers Habeck, den Industriestrompreis auf sechs Cent pro Kilowattstunde zu deckeln, nennt Wiese realistisch. Bundeskanzler Scholz lehnt die Subvention dagegen klar ab und spricht von einem schuldenfinanzierten Strohfeuer. Auch Finanzminister Lindner von der FDP ist gegen einen Industriestrompreis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2023 09:15 Uhr