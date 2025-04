Immer mehr Senioren sind in Autounfälle verwickelt

Berlin: Immer mehr Fahrerinnen und Fahrer ab 75 Jahren sind in schwere Unfälle verwickelt. Nach Auswertung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft waren 2023 in Deutschland 21.500 ältere Menschen an Verkehrsunfällen mit Toten und Verletzten beteiligt, in Bayern sind es rund 3.400. Das sind 15 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Hauptgrund ist, dass mehr Ältere im Auto unterwegs sind, um gerade auf dem Land mobil zu bleiben.

