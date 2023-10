Immer mehr Rentner erhalten Grundsicherung

Berlin: Immer mehr Rentner hierzulande sind auf staatliche Hilfe angewiesen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die die Linksfraktion im Bundestag angefragt hatte und die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegen. Demnach ist die Zahl der Menschen im Rentenalter, die zusätzlich Grundsicherungsleistungen beziehen, innerhalb eines Jahres um zehn Prozent gestiegen. Im Juni erhielten fast 692.000 Rentner Grundsicherung. Auch in den Jahren zuvor sei die Zahl der Betroffenen gewachsen, heißt es. Den höchsten Anstieg gab es demnach in Ostdeutschland - vor allem in Sachsen. Den geringsten Zuwachs verzeichnete Hamburg. Linken-Fraktionschef Bartsch kritisierte, die aktuelle Bundesregierung tue gegen Altersarmut weniger als ihre Vorgängerregierung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2023 07:00 Uhr