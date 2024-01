Immer mehr Reedereien meiden das Rote Meer

New York: Wegen der Angriffe auf Frachtschiffe im Roten Meer leiten inzwischen 18 Reedereien ihre Schiffe um und lassen sie Afrika umrunden. Nach UN-Angaben bedeutet das eine Verlängerung der Fahrzeit um durchschnittlich zehn Tage, was sich entsprechend auf den Handel und die Preise auswirkt. Die Raten haben sich diese Woche einer Frachtbuchungsplattform zufolge auf 4.000 Dollar pro Container verdoppelt. Einige große Reedereien haben für Mitte des Monats sogar Preise von über 6.000 Dollar angekündigt. Im Jemen haben sich die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen mit der islamistischen Hamas solidarisch erklärt und wiederholt Schiffe vor der von ihnen kontrollierten Küste attackiert. Der Jemen liegt an der Meerenge Bab al-Mandeb zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden. Im Norden des Roten Meeres führt der Suez-Kanal zum Mittelmeer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 07:00 Uhr